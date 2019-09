In der Geschäftsleitung von Richemont kommt es zu einem Rücktritt. Eric Vallat, Leiter des Bereichs Fashion & Accessories Maisons und Mitglied des Senior Executive Committee, scheidet aus "persönlichen Gründen" per 26. Oktober 2019 aus dem Unternehmen aus, wie der Luxusgüterhersteller am Dienstag mitteilte.