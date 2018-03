Bei Roche geht der Chef für frühe Forschung und Entwicklung

(Meldung um weitere Details, Analystenkommentar und Aktienkurs ergänzt) - Beim Pharmakonzern Roche kommt es zu einem unerwarteten Wechsel im erweiterten Management. So hat sich der langjährige Leiter der Pharma Forschung und frühen Entwicklung (pRED), John Reed, entschieden, das Unternehmen zum 02. April zu verlassen. Dies geschehe aus persönlichen Gründen und er werde in die USA zurückkehren, heisst es in der entsprechenden Medienmittelung von Roche am Donnerstag.