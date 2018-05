Bei Rothschild & Co übernimmt die nächste Generation

Im traditionsreichen Bankhaus Rothschild & Co hat die nächste Generation das Ruder übernommen. Die Hauptversammlung kürte den 37-jährigen Alexandre de Rothschild am Donnerstag in Paris zum neuen Chef der Investmentbank. Er tritt damit die Nachfolge seines Vaters David de Rothschild an, der an die Spitze des Aufsichtsrats wechselt. Rothschild & Co entstand aus der 2003 erfolgten Fusion der französischen und des britischen Zweige der Bankiers-Dynastie.