Bei der auf Sammlerautos spezialisierten und an der Schweizer Börse kotierten Youngtimers AG werden an der für den 26. August einberufenen Generalversammlung drei Mitglieder des Verwaltungsrates nicht zur Wiederwahl anstehen. Allesamt waren sie erst im Dezember an einer ausserordentlichen Generalversammlung in das Gremium gewählt worden.