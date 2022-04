Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr bekräftigt. So soll die bereinigte operative Marge (Ebit) 2022 weiter auf dem Vorjahresniveau von 13 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Während das Management im Konsumentengeschäft mit Marken wie Nivea oder Eucerin von einer leichten Steigerung ausgeht, dürfte die Profitabilität im Klebstoffgeschäft Tesa deutlich sinken, bekräftigte Beiersdorf. Dafür verantwortlich seien anhaltende Lieferkettenprobleme in der Automobilindustrie sowie der Lockdown in Teilen Chinas, einem der wichtigsten Märkte.