Beiersdorf dank Luxuskosmetik und Tesa im Aufwind

(Ausführliche Fassung) - Beim Konsumgüterkonzern Beiersdorf stehen die Zeichen zum Jahresauftakt auf Wachstum. Unerwartet starke Geschäfte bei der Klebstofftochter Tesa und ein Aufwind in der Luxuskosmetik verliehen der Nivea-Mutter in den ersten drei Monaten Schub. Aus eigener Kraft wuchs Beiersdorf um 6,5 Prozent und damit stärker als der Markt, wie der Konzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Aktie schoss daraufhin an die Spitze des Dax und gewann in einem schwächeren Gesamtmarkt zuletzt 2,5 Prozent auf 96,88 Euro.