Beiersdorf kündigt Millioneninvestitionen an - Aktienkurs unter Druck

Beiersdorf will mit kräftigen Investitionen für anhaltendes Wachstum in der Sparte Consumer sorgen. Ab dem laufenden Jahr sollen dafür jährlich 70 bis 80 Millionen Euro ausgegeben werden, wie der Konsumgüterhersteller am Dienstagabend nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte. Aufgrund des Strategieprogramms "C.A.R.E.+" erwartet Beiersdorf für den Unternehmensbereich Consumer bis zum Jahr 2023 ein über dem Markt liegendes Umsatzwachstum von 4-6 Prozent sowie einen Anstieg der Ebit-Umsatzrendite auf 16-17 Prozent. Der Beiersdorf-Aktienkurs sackte in einer ersten Reaktion um drei Prozent ab./he