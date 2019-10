Der Konsumgüterhersteller Beiersdorf wächst weiter robust. Der Umsatz nahm in den ersten neun Monaten um 6 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Organisch, sprich bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe, legte das Unternehmen am 4,3 Prozent zu.