Beiersdorf will trotz Corona investieren - Vorstand verzichtet auf Gehalt

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf will ungeachtet der Corona-Krise weiter Geld in die Entwicklung neuer Produkte stecken. Das Unternehmen werde weiter investieren, "auch unter grossen wirtschaftlichen Herausforderungen", sagte Konzernchef Stefan De Loecker am Mittwoch auf der Hauptversammlung von Beiersdorf. Diese fand wegen der Corona-Pandemie erstmals nur im Internet statt. Kernfelder für die Investitionen sind die Digitalisierung sowie neue Hautpflegeprodukte. Auch Zukäufe seien weiter Teil der Strategie. Kern bleibt jedoch das Wachstum aus eigener Kraft.