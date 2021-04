Beiersdorf will zurück in die Topliga der Deutschen Börse

Der Hamburger Konsumgüter- und Kosmetikhersteller Beiersdorf hofft nach seinem Abstieg aus der Topliga der Deutschen Börse auf eine rasche Rückkehr in den Ende des Jahres auf 40 Werte erweiterten Dax . "Wir hätten die Fahne für Hamburg natürlich gerne weiter hoch gehalten. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn Beiersdorf bis Ende des Jahres in den Dax-40 aufgenommen wird", sagte Vorstandschef Stefan De Loecker am Donnerstag auf der Online-Hauptversammlung des Konzerns.