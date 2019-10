Beim Asset Management der UBS übernimmt Barry Gill als Investment-Chef

Wie bereits bekannt, war Ulrich Koerner per Anfang Monat - nach über zehn Jahren in der Konzernleitung - als Chef der Sparte Asset Management abgetreten, woraufhin Harford nachrückte. Per 1. November 2019 übernimmt nun Gill wiederum Harfords frühere Rolle, wie aus einer Mitteilung der Grossbank vom Donnerstag hervorgeht.

Gill, der seit 25 Jahren bei der UBS sei, werde damit für verwaltete Vermögen in der Höhe von rund 710 Milliarden US-Dollar und für 450 Investment-Mitarbeiter verantwortlich sein. Er berichte an Harford und arbeite weiterhin von New York aus.

Derzeit ist er noch "Head Active Equities" im Asset Management der Bank. Auf diesem Posten ersetzt ihn wiederum Ian McIntosh, der seit 2016 sein Stellvertreter war.

