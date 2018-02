Beim Jobboom in Deutschland laut Experten vorerst Ende der Fahnenstange erreicht

Beim Jobboom in Deutschland scheint vorerst das Ende der Fahnenstange erreicht. Jobvermittler rechnen für die kommenden Monate nicht mehr mit einer ähnlich kräftigen Dynamik wie im Vorjahr, geht aus dem am Montag veröffentlichten Arbeitsmarktmonitor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Auch die Prognosen für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit fallen nach Einschätzung der regelmässig vom IAB befragten 156 Arbeitsagentur-Chefs gedämpfter aus als in den Vormonaten.