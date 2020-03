BEKB unterstützt KMU-Kunden mit 50 Millionen Franken

Die Berner Kantonalbank (BEKB) stellt ihren KMU-Kunden per sofort finanzielle Hilfe zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen bereit. Die Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen mit der Kantonalbank haben, und von der Krise im Zusammenhang mit COVID-19 betroffen sind, werden als Sofortmassnahme 50 Millionen Franken zinsfrei mittels Sonderdarlehen zur Verfügung gestellt, wie es in einer Mitteilung am Mittwochabend heisst.