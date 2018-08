Belimo-Aktien nach starken Halbjahreszahlen gesucht

Um 09.30 Uhr stehen Belimo 6,5 Prozent höher bei 4'580 Franken. Vom Allzeithoch vom Januar bei 4'825 Franken befinden sich die meist wenig gehandelten Titel noch gut 5 Prozent entfernt. Am Berichtstag haben bald doppelt so viele Aktien den Besitzer gewechselt wie an einem Durchschnittstag. Der Gesamtmarkt (SPI) verzeichnet ein Minus von 0,09 Prozent.

Das Resultat dürfte positiv aufgenommen werden, denn es bestätige den langfristigen Wachstumstrend von Belimo, heisst es in einer Einschätzung von Baader Helvea. Wegen des etwas vorsichtigen Ausblicks dürften die Schätzungen der Analysten allerdings nur leicht nach oben revidiert werden.

Die Bank Vontobel verweist auf das starke zweite Semester im Vorjahr und geht deshalb analog den Prognosen des Unternehmens von einem im zweiten Semester leicht verlangsamten Wachstum aus. Ausserdem gebe es keinen positiven Konsolidierungseffekt und auch von der Währungsseite her dürfte die Unterstützung etwas abnehmen. Vontobel belässt denn auch die Einstufung von "Hold" und sieht nur beschränktes Aufwärtspotential für die Aktie.

Weniger skeptisch gibt sich die Zürcher Kantonalbank: "Das Halbjahresresultat von Belimo übertraf die Erwartungen auf allen Stufen. Der Ausblick für 2018 ist positiv", lautet das Fazit der Staatsbank. Sie will denn auch ihre Schätzungen erhöhen.

cf/kw

(AWP)