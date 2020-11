Belimo geht Kooperation mit US-Gebäudebetriebsplattform Facilio ein

Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage für den effizienten Gebäudebetrieb werden Facilio und Belimo Immobilienbesitzern, -betreibern und -dienstleistern dabei helfen, IoT-Daten in Betriebseinblicke und -abläufe für die Echtzeitoptimierung von Gebäudeleistung und -komfort zu verwandeln, heisst es weiter.

Facilio ist eine amerikanische KI-basierte Gebäudebetriebsplattform mit Sitz in New York und Niederlassungen in Padua, Dubai, Chennai und Singapur. Hinter dem Unternehmen stehen Investoren wie Accel Partners und Tiger Global Management.

sig/kw

(AWP)