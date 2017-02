Bell investiert in der Schweiz und bereinigt Sortimente im Ausland

(Zusammenfassung) - Bell hat im Geschäftsjahr 2016 den Gewinn zwar leicht gesteigert, aber mit Margendruck gekämpft. Im laufenden Jahr sieht sich der Fleischverarbeiter unter starkem Wettbewerbsdruck und ergreift deshalb die Flucht nach vorne. So investiert Bell in der Schweiz in neue Produktionsanlagen, während im Ausland strukturelle Anpassungen erfolgen.