Bell legt Angebotsprospekt für Hügli vor - Vollzug am 25. Mai erwartet

Bell hat den Angebotsprospekt zum öffentlichen Kaufangebot für Hügli veröffentlicht. Die Angebotsfrist beginnt - wie angekündigt - am 13. kommenden März und endet voraussichtlich am 25. April, die Nachfrist soll vom 3. bis 17. Mai dauern. Voraussichtliches Vollzugsdatum des Angebots ist der 25. Mai 2018, wie das Unternehmen am Montag mitteilt.