Bellevue Group ernennt Patrik Gilli zum neuen Finanzchef

Die Bellevue Group hat den aktuellen CFO der Tochter Bank am Bellevue, Patrik Gilli, per sofort zum neuen Gruppen-Finanzchef ernannt. Den angekündigten Verkauf der Bank am Bellevue werde er als CFO bis zum Abschluss betreuen, um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen, teilte die Gruppe am Montagabend mit.