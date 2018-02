Bellevue schreibt nach Neuausrichtung wieder Gewinn - Klare Neugeldzuflüsse

Das operative Ergebnis der Bellevue Gruppe verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahresergebnis auf 29,3 Mio CHF, wie dem am Dienstag publizierten definitiven Ergebnis zu entnehmen ist. Unter dem Strich verblieb ein Konzerngewinn von 21,5 Mio CHF, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von -0,7 Mio CHF resultiert hatte. Die Aktionäre sollen - wie bereits mitgeteilt - eine um 10 Rappen erhöhte Dividende von 1,10 CHF erhalten.

Die Gruppe konnte im vergangenen Jahr einen Rekordzufluss verzeichnen: institutionelle wie private Kunden vertrauten ihr neue Kundengelder in Höhe von 1,3 Mrd CHF an. Dies entsprach einem Neugeld-Wachstum von 11,5%, was sowohl über dem Branchendurchschnitt wie auch über dem eigenen Zielband von 5% bis 10% lag. Die Neugeld-Dynamik habe sich im zweiten Halbjahr weiter beschleunigt, wird betont. Insgesamt stiegen die verwalteten Vermögen um 14% auf 12,0 Mrd CHF.

FOKUSSIERUNG AUF ASSET- UND WEALTH-MANAGEMENT

Die Finanzgruppe hatte vor Jahresfrist tiefgreifende Veränderungen eingeleitet. Insbesondere stellte die Bellevue Gruppe im vergangenen Februar ihr Brokerage- und Corporate-Finance-Geschäft ein, um sich ganz auf das Asset Management sowie auf das neu lancierte Standbein Vermögensverwaltung für unternehmerische Privatkunden zu fokussieren.

Verbunden mit der Massnahme war der Abbau von 23 Arbeitsplätzen, zudem trat der CEO der Bank am Bellevue, Serge Monnerat, zurück. Per Anfang Februar 2018 ist nun - wie im vergangenen Sommer angekündigt - Thomas Pixner als neuer CEO der Bank am Bellevue und Mitglied der Gruppenleitung zum Institut gestossen. Desweiteren soll im März der ehemalige CEO der Zürcher Bank Rothschild, Veit de Maddalena, in den Bellevue-Verwaltungsrat gewählt werden.

WACHSENDER KOMMISSIONSERTRAG

Die klar gesteigerten Kundenvermögen waren auch im Geschäftsertrag sichtbar, der dank einem starken zweiten Halbjahr um 37% auf 98,5 Mio CHF zulegte. Treiber war das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft als zentraler Ertragspfeiler der Gruppe mit einem Plus von ebenfalls 37% gegenüber dem Vorjahreswert.

Mit der positiven Geschäftsentwicklung und einem erfolgsabhängigen Kompensationsmodell erhöhte sich der Personalaufwand der Gruppe um 26%. Der operative Gesamtaufwand stieg insgesamt noch mit einem Plus von knapp 20% und damit weniger stark als der Ertrag. Damit verbesserte sich auch die Cost/Income-Ratio auf 70% gegenüber 80% im Vorjahr.

WEITER WACHSEN

Nachdem im vergangenen Jahr das "Fundament der neuen Bellevue Group gelegt" worden sei, will die Gruppe nun weiter als "aktiver Asset und Wealth Manager" wachsen. Im Asset Management liege der Fokus dabei auf dem weiteren organischen Wachstum, wobei das Angebotsspektrum "laufend den Kundenbedürfnissen und Marktgegebenheiten angepasst" werden solle, heisst es.

Im Wealth Management haben der Ausbau der Kundenbasis und die Gewinnung weiterer Vermögen Priorität: Dazu sollen organische Aktivitäten wie auch passende Akquisitionen gleichermassen zum Wachstum beitragen. "Das neue Geschäft soll mit Geduld und entsprechenden Investitionen in den nächsten zwei bis drei Jahren gezielt verbreitert werden", schreibt das Unternehmen.

tp/uh

(AWP)