Bergbaugigant Rio Tinto kürzt Dividende nach Gewinneinbruch

Die Ära der Rekordgewinne in der Bergbauindustrie scheint sich dem Ende zu nähern. Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto musste im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang vermelden und wird zudem eine geringere Dividende ausschütten. Der bereinigte Überschuss brach im Vergleich zum Rekordwert aus dem Vorjahr um fast 30 Prozent auf 8,6 Milliarden US-Dollar (8,45 Mrd Euro) ein. Als Zwischendividende für das erste Halbjahr sollen insgesamt 4,3 Milliarden Dollar oder ausgeschüttet werden, wie das Unternehmen am Mittwoch in Melbourne mitteilte. Das ist weniger als die Hälfte als für den Vorjahreszeitraum. Damals hatten die Anteilseigner aber wegen einer Sonderausschüttung auch noch drei Milliarden Dollar extra bekommen.