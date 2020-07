Bergbaukonzern Rio Tinto zahlt höhere Dividende trotz Corona-Belastungen

Der Bergbaukonzern Rio Tinto will trotz der Belastungen durch die Corona-Krise mehr an seine Aktionäre ausschütten. Die Halbjahresdividende soll im Jahresvergleich um 4 Cent auf 1,55 US-Dollar je Aktie steigen, womit insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar (2,1 Mrd Euro) ausgeschüttet würden, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gab im ersten Halbjahr indes wegen niedrigerer Preise für Aluminium und Kupfer im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar nach. Analysten hatten allerdings mit einem noch niedrigeren operativen Ergebnis gerechnet. Die Aktie legte in London um ein Prozent zu.