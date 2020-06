Bericht: Apple ersetzt Intel-Chips bei Macs durch eigene Prozessoren

(Ausführliche Fassung) - Apple will laut einem Medienbericht noch in diesem Monat den Übergang von Intel -Prozessoren zu eigenen Chips in seinen Mac-Computern offiziell machen. Die Ankündigung bei der am 22. Juni beginnenden hauseigenen Konferenz WWDC solle App-Entwicklern die Zeit geben, sich für den Marktstart der neuen Computer im kommenden Jahr vorzubereiten, schrieb der Finanzdienst Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen. Vom Konzern selbst gibt es nach wie vor keine Angaben zu den WWDC-Plänen.