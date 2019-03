Bericht über 737-Max-Ermittlungen bringt Boeing weiter unter Druck

Der nach zwei Flugzeugabstürzen binnen Monaten in der Kritik stehende US-Luftfahrtriese Boeing gerät weiter unter Druck. Ein Zeitungsbericht über angebliche Ermittlungen der US-Regierung im Zusammenhang mit der Zulassung des Unglücksfliegers 737 Max liess die Boeing-Aktie am Montag erneut deutlich sinken. Im frühen US-Handel büsste der Kurs rund 2,6 Prozent ein, damit geht die Talfahrt der Vorwoche an der Börse weiter.