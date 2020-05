Bericht: Versicherer zahlten in Deutschland 2,1 Milliarden Euro nach Unwettern

Unwetter haben in Deutschland nach einem Bericht der Funke-Mediengruppe 2019 einen Versicherungsschaden von 2,1 Milliarden Euro angerichtet. Diese Summe hätten die Versicherungen nach Schäden an Häusern und Hausrat sowie bei Gewerbe- und Industriebetrieben erstattet. Das sei deutlich geringer als im Jahr 2018. Das gehe aus der regionalen Naturgefahrenbilanz des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor, die den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vorab vorgelegen habe. Im ungewöhnlich stark von Unwettern betroffenen Jahr 2018 habe der Verband die Schäden mit 2,6 Milliarden Euro angegeben, hiess es in dem Zeitungsbericht.