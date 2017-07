Berliner Hauptstadtflughafen soll wachsen - Eröffnungstermin ungewiss

Nach fünf geplatzten Eröffnungsterminen für den neuen Hauptstadtflughafen berät der Aufsichtsrat an diesem Freitag über die Lage auf der Baustelle. Bevor der Flughafen in Betrieb gehen kann, laufen im Terminal unter anderem noch Arbeiten an Brandschutztüren und der Sprinkleranlage. Wie lange die Baufirmen noch brauchen, ist unklar. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will den drittgrössten deutschen Flughafen im nächsten Jahr eröffnen, die Zeit dafür ist aber sehr knapp.