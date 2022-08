Berner Kantonalbank ernennt Beatrice Kern per Frühling 2024 zur Finanzchefin

Bereits im Herbst 2023 wird Kern den Angaben zufolge in die Geschäftsleitung der BEKB wechseln und Teile der Aufgaben von Schärli übernehmen. Damit stelle die BEKB frühzeitig eine kompetente Nachfolge sicher. Zudem werde mit dem Schritt mehr Diversität in der Geschäftsleitung erreicht.

Kern ist derzeit Mitglied der Geschäftsleitung der BEKB-Tochtergesellschaft aity AG und leitet den Bereich Finanzen und Services. Bis zu ihrem Übertritt werde sie mit der Geschäftsleitung der aity AG den Aufbau des neuen Unternehmens weiterführen und das operative Geschäft in ihrem Bereich leiten. Kern verfüge über 20 Jahre Erfahrung im Finanzwesen, M&A, Risikomanagement und Operations für KMU und Konzerne in der Finanz- und Informatikdienstleistungsbranche, heisst es in der Mitteilung weiter.

