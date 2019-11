Bertelsmann profitiert von weiter wachsenden Digitalgeschäften

Das wachsende Digitalgeschäft und die Konzentration auf Wachstumsbereiche beflügeln den Bertelsmann-Konzern. Insgesamt stieg der Umsatz des Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 3,3 Prozent auf 12,8 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwoch in Gütersloh mitteilte.