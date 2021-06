Bertelsmann stärkt sein Bildungsgeschäft. Der Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern teilte am Dienstag in Gütersloh mit, in seine Aktivitäten in Brasilien zu investieren. Für 500 Millionen Euro erwerbe man 25 Prozent der Kapitalanteile sowie 46 Prozent der Stimmrechte an Afya.