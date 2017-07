Bertelsmann übernimmt weitere Anteile an Buchkonzern Penguin Random House

Der britische Bildungsverlag Pearson verkauft 22 Prozent seiner Anteile an der weltgrössten Buchverlagsgruppe Penguin Random House an Bertelsmann. Das teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. Bertelsmann baut damit seinen Anteil auf 75 Prozent aus. Nach Angaben des Gütersloher Konzerns bleibt der britische Partner weiterhin Gesellschafter. Anfang des Jahres hatte Pearson angekündigt, seine Anteile verkaufen zu wollen.