Die Beschäftigten der Daimler -Tochter Cars in Wiedemar bei Leipzig wollen am kommenden Dienstag ihre Arbeit niederlegen. Es werden rund 120 Mitarbeiter auf den Weg zur Konzernzentrale nach Stuttgart zu einer zentralen Kundgebung aufbrechen, wie die Gewerkschaft IG Metall am Freitag mitteilte.