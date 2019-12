Beschäftigte der Thyssenkrupp-Aufzugssparte fordern Klarheit

(Ausführliche Fassung) - Bei den Beschäftigten des angeschlagenen Industriekonzerns Thyssenkrupp wächst der Unmut über den Kurs der Unternehmensführung. Einen Tag nach den Stahlarbeitern forderten am Mittwoch Beschäftigte der Aufzugssparte bei einer Demonstration Arbeitsplatz- und Standortgarantien. Zu der Kundgebung vor der Konzernzentrale waren nach Angaben der IG Metall rund 2500 Mitarbeiter aus ganz Deutschland nach Essen gekommen. Auch an anderen Standorten der Aufzugssparte in Europa gab es laut Gewerkschaft Protestaktionen.