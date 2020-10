Beschäftigte in deutscher Papierindustrie bekommen mehr Geld

Die Chemiegewerkschaft IG BCE und die Vereinigung der Arbeitgeberverbände der deutschen Papierindustrie haben sich auf mehr Geld für rund 40 000 Beschäftigte geeinigt. Demnach erhalten die Beschäftigten einen Corona-Bonus von 450 Euro und eine stufenweise Erhöhung der Vergütung um insgesamt 2,3 Prozent, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch in Hannover mit. Die Verhandlungen zum Entgeltrahmentarifvertrag würden fortgesetzt. Zur Einigung sei es "nach zähen Verhandlungen" am späten Dienstagabend gekommen.