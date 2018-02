Beschäftigung steigt erstmals seit drei Jahren in der Industrie

Gegenüber dem Vorquartal betrug der Anstieg 0,4%, wie das Bundesamt für Statistik am Montag in seinem Beschäftigungsbarometer mitteilte. Der Indikator der Beschäftigungsaussichten kletterte um 1,2% nach oben und lag mit 1,04 Zählern so hoch wie seit dem zweiten Quartal 2014 nicht mehr.

Im vierten Quartal arbeiteten insgesamt 4,962 Mio Beschäftigte im Industrie- und im Dienstleistungssektor. Das sind 0,8% oder 41'000 Stellen mehr als vor einem Jahr. Im sekundären Sektor (Industrie) wuchs die Beschäftigung um 0,7 und im tertiären (Dienstleistungen) um 0,9%.

In Vollzeitstellen belief sich das Beschäftigungsvolumen auf 3,846 Mio Stellen, ein Wachstum von 0,6% gegenüber der Vorjahresperiode.

DEUTLICHER ANSTIEG IM SEKUNDÄREN SEKTOR

Das erstmals seit drei Jahren registrierte Wachstum in der Industrie geht auf einen Anstieg um ein% der Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe zurück. Dort kamen 6000 neue Stellen hinzu. Auch das Baugewerbe mit einem Wachstum um 0,2% und 1'000 zusätzlichen Vollzeitstellen entwickelte sich positiv.

Bei den Dienstleistungen wuchs das Gastgewerbe mit 5000 Zusatzstellen oder 1,9% mehr Jobs am stärksten. Im Handel ging hingegen die Zahl der Stellen um 5000 oder 0,7% zurück.

Die Beschäftigung entwickelte sich im vierten Quartal 2017 in allen Regionen positiv. Im Jahresvergleich wuchs sie in der Ostschweiz um 0,3 und in der Zentralschweiz um 2,4%. In der Industrie ging die Beschäftigung im Grossraum Zürich und im Tessin um je 0,2% zurück. Der tertiäre Sektor beschäftigte überall mehr Leute.

VIELE OFFENE STELLEN

Die Zahl der offenen Stellen kletterte gegenüber dem Vorjahr um 16,8% auf 62'100. Mehr offene Stellen gab es zum letzten Mal im zweiten Quartal 2011. Mehr Jobs gab es sowohl im sekundären als auch im tertiären Sektor, wobei allein die Industrie um 30,1% zulegte. Die Dienstleister suchten 13,2% mehr Personal.

Betriebe, die 72,3% der Gesamtbeschäftigung ausmachen, gaben an, ihren Personalbestand im zweiten Quartal beizubehalten. 10,7% wollten den Personalbestand steigern und 4,6% abbauen. 12,3% der befragten 18'000 Unternehmen beantworteten diese Fragen nicht.

Die Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von gelernten Arbeitskräften nahmen im Jahresvergleich zu. 30,4% meldeten derartige Probleme und damit 1,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

mk

(AWP)