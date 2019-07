Beschäftigungsquote der Frauen steigt international - sinkt aber in der Schweiz

In der Schweiz hat sich die Beschäftigungsquote zu Jahresbeginn 2019 entgegen dem internationalen Trend entwickelt. Während in den OECD-Ländern im ersten Quartal ein grösserer Anteil der Frauen als noch im Schlussquartal 2018 angestellt war, ging die entsprechende Quote in der Schweiz leicht zurück.