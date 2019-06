Beschäftigungssicherung bei VW-Finanztöchtern bis 2029 verlängert

Nach der Beschäftigungssicherung bei der Volkswagen AG in Deutschland sind auch die Jobs bei den Finanztöchtern Financial Services und VW Bank bis 2029 gesichert. Über eine entsprechende Vereinbarung seien die Mitarbeiter am Mittwoch bei einer Betriebsversammlung informiert worden, teilte die Arbeitnehmervertretung mit. "Zudem haben wir nun auch die Altersteilzeit auf die Jahrgänge ab 1964 erweitern können", sagte Simone Mahler, Vorsitzende des Gemeinsamen Betriebsrats. Die Eckpunktevereinbarung beinhalte auch eine Verstärkung der Qualifizierungsmassnahmen.