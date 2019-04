Mehrere Fluggesellschaften in den USA haben am Montag mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt. Wie die US-Luftfahrtbehörde FAA mitteilte, gab es Schwierigkeiten mit einem System, das für die Schwerpunktberechnung des Flugzeugs die korrekte verteilte Zuladung an Bord ermittelt. Demnach konnte das Problem aber behoben werden.