Betriebsrat prüft wegen Werkschliessung Schritte gegen Michelin

Der Betriebsrat und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) prüfen rechtliche Schritte gegen den Reifenhersteller Michelin . Mit der angekündigten Schliessung des Werks in Hallstadt (Landkreis Bamberg) bis Ende Januar 2021 verstosse das französische Unternehmen gegen den Tarifvertrag, sagte Betriebsratsvorsitzender Josef Morgenroth am Freitag. "Wir haben bei den Tarifverhandlungen auf Geld verzichtet, damit alle Standorte in Deutschland bis Ende 2022 erhalten bleiben."