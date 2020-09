Betriebsratschef sieht VW bei Elektroautos gut aufgestellt

Der Automobilkonzern Volkswagen ist aus Sicht des Betriebsratschefs Bernd Osterloh auf einem guten Weg, sich gegen den Elektroauto-Pionier Tesla zu behaupten. "Inzwischen sind wir mitten drin in der Elektrifizierung unserer Flotte", sagte Osterloh der Zeitung "Welt am Sonntag". Er sehe gute Chancen, dass VW den US-Hersteller Tesla bei den Stückzahlen und bei der Software überholen könne. "Wenn Tesla drei Fabriken aufbaut, in denen man zwischen 300 000 und 500 000 Autos bauen kann, dann reden wir von einer Stückzahl zwischen 900 000 und 1,5 Millionen", so der Betriebsratschef. "Das wollen wir 2023 auch erreichen, wahrscheinlich schon früher."