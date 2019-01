Bevölkerungszahl in Deutschland wohl auf neuem Höchststand

Ende vergangenen Jahres lebten in Deutschland nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes 83 Millionen Menschen. Das sei ein Höchststand seit der Wiedervereinigung, der trotz eines Geburtendefizits durch Zuwanderung erreicht worden sei, hiess es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. Ende 2017 lag die Bevölkerungszahl bei 82,8 Millionen Menschen.