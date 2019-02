Bezos wirft Trump-nahem Skandalblatt Erpressung mit Nacktfotos vor

(neu: Mehr Details.) - Amazon-Chef und "Washington Post"-Besitzer Jeff Bezos (54) hat dem Boulevardblatt "National Enquirer" Erpressung mit Nacktfotos und anderen intimen Details vorgeworfen. In einem offenen Brief vom Donnerstagabend (Ortszeit) beschuldigte der Multimilliardär den Chef des "Enquirer"-Verlags American Media Inc. (AMI), David Pecker, hinter dem Erpressungsversuch zu stehen. Pecker ist ein langjähriger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump. Pecker und sein Verlag American Media (AMI) spielen eine zentrale Rolle in der Schweigegeldaffäre im Zusammenhang mit angeblichen Affären Trumps. AMI kündigte an, Bezos Vorwürfe zu untersuchen.