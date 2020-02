BFW Liegenschaften hält nach Ablauf der Nachfrist 84,32% der Stimmrechte

Damit beläuft sich die aktuelle Beteiligung der BFW Holding gemäss vorläufigem Resultat auf 1'650'370 Namenaktien A und 5'000'000 Namenaktien B. Dies entspricht 84,32 Prozent der Stimmrechte und 63,48 Prozent des Aktienkapitals der BFW Liegenschaften AG.

Der Vollzug des Angebots erfolgt (voraussichtlich) am 14. Februar 2020. Danach soll die Gesellschaft vollständig privatisiert werden. Die Aktien A sollen von Schweizer Börse SIX genommen werden ohne anschliessende Kotierung an einer anderen Börse.

