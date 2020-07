Bierbrauer AB Inbev macht Hoffnung auf wieder bessere Zeiten

Der Bierbrau-Konzern Anheuser-Busch Inbev sieht trotz der weltweiten Corona-Pandemie zumindest etwas Licht am Ende des Tunnels. Nach Monaten von harten Ausgangssperren und anderen Beschränkungen zog das Geschäft im Juni laut dem Konzern in vielen Märkten wieder angezogen. Das konnte zwar das Quartal nicht mehr retten, macht aber ein wenig Hoffnung auf wieder bessere Zeiten. In den drei Monaten bis Ende Juni sank der Umsatz um rund ein Viertel auf 10,3 Milliarden Dollar.