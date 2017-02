Bierbrauer Carlsberg will nach Rückkehr in Gewinnzone weiter zulegen

Der dänische Brauereikonzern Carlsberg ist 2016 in die Gewinnzone zurückgekehrt und rechnet für das laufende Jahr mit Rückenwind aus Asien. Das operative Ergebnis werde auf vergleichbarer Basis voraussichtlich um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigen, teilte der Konzern mit Marken wie Tuborg und Holsten am Mittwoch in Kopenhagen mit. Neben einer steigenden Nachfrage aus Fernost erwartet Carlsberg-Chef Cees 't Hart günstige Währungseffekte von 350 Millionen Dänischen Kronen (47 Mio Euro).