Bilanzskandal: Südafrika verhängt Strafe gegen Möbelhändler Steinhoff

Der krisengeschüttelte Möbelhändler Steinhoff kommt in seinem Bilanzskandal in Südafrika vergleichsweise glimpflich davon. Die dortige Finanzaufsicht FSCA verhängte wegen falscher, irreführender und trügerischer Angaben zwar formal eine Strafe in Höhe von 1,5 Milliarden südafrikanischen Rand (101,4 Mio Franken), wie die Behörde und das niederländisch-südafrikanische Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Allerdings müsse die Comforama-Mutter Steinhoff davon nur 53 Millionen Rand (3,6 Mio Fr.) bezahlen.