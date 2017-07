Bilfinger-Finanzchef: Umbau braucht Zeit

Der neue Finanzchef von Bilfinger , Klaus Patzak, will den Umbau des kriselnden Industriedienstleisters in Ruhe angehen. "Die Restrukturierung ist in einer frühen Phase", sagte Patzak der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe). Grossaktionär Cevian, der 29,5 Prozent hält, sehe er bei dem Vorhaben als "stabilen Ankeraktionär". Der aktivistische Investor sei aber auch realistisch, antwortete Patzak auf die Frage, ob Cevian auf mehr Tempo dränge. "Wir alle wollen so schnell wie möglich die Dinge in die richtige Richtung bewegen."