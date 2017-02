Bilfinger punktet mit Dividende und Strategie

(Ausführliche Fassung) - Der kriselnde Industriedienstleister Bilfinger will sein Geschäft noch stärker bündeln und mittelfristig wieder wachsen. "Es bleibt aber ein kleiner Teil von Firmen, die nicht in die neue Strategie passen", sagte der seit Anfang Juli amtierende Bilfinger-Chef Tom Blades am Dienstag in Mannheim. Das gelte etwa für Aktivitäten in Südafrika. Bilfinger werde die Geschäfte weiterführen, zum richtigen Zeitpunkt verkaufen und bei Sanierungsfällen auch rasch handeln. Bei Geschäften mit Umsätzen von rund 150 Millionen Euro gebe es akuten Handlungsbedarf. Der Rest mit einem Volumen von 350 Millionen sei profitabel. Hier bestehe kein Zeitdruck.