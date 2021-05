Bilfinger startet mit Gewinn ins neue Jahr - Umsatz sinkt

Der Umsatz ging in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um neun Prozent auf 833 Millionen zurück, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Mannheim mitteilte. Nach einem operativen Verlust von elf Millionen Euro im Vorjahresquartal machte Bilfinger in den ersten drei Monaten 2021 einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Firmenwertabschreibungen (Ebita) von elf Millionen Euro. Dazu trugen vor allem geringere Kosten bei. Unter dem Strich wies Bilfinger einen Gewinn von zehn Millionen Euro aus nach einem Fehlbetrag von 24 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen./mne/zb

(AWP)