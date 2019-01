Billigflieger Norwegian will sich frisches Geld besorgen

Der norwegische Billigflieger Norwegian will sich nach dem geplatzten Einstieg der British-Airways-Mutter IAG frisches Geld besorgen. Das Unternehmen plant dazu eine Kapitalerhöhung um rund drei Milliarden norwegische Kronen (309 Mio Euro), wie es am Dienstag in Fornebu mitteilte. Die Aktionäre sollen dem Schritt bei der Hauptversammlung am 8. Mai zustimmen.