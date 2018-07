Der US-Biotechnologiekonzern Biogen und sein japanischer Partner Eisai haben mit einem Alzheimer-Medikament positive Studienergebnisse erzielt. In einer Phase-II-Studie mit 856 Alzheimer-Patienten in einem frühen Stadium habe der Antikörper BAN2401 das Fortschreiten der Krankheit deutlich verringert, teilten beide Unternehmen in der Nacht zum Freitag in Cambridge (US-Bundesstaat Massachusetts) und Tokio mit.