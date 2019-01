Biogen will 2019 weiter zulegen - Markt wartet auf Alzheimer-Ergebnisse

Der US-Pharmakonzern Biogen will nach Umsatz- und Ergebniszuwächsen im vergangenen Jahr in den kommenden Monaten noch eins drauflegen. 2018 hatte der Konzern seine eigenen Ziele noch toppen können. Konzernchef Michel Vounatsos stellt nun für 2019 ein Umsatzplus auf etwa 13,6 bis 13,8 Milliarden US-Dollar in Aussicht, wie das Unternehmen am Dienstag in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts mitteilte.